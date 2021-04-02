Украине необходим общенациональный локдаун, чтобы сдержать новые штаммы коронавируса, - Радуцкий

Адаптивный карантин, который был введен в Украине последние полгода, не может сдержать нашествие штаммов коронавируса. Украине нужен общенациональный локдаун .

Об этом заявил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Facebook.

Он отметил, что другие страны уже ввели беспрецедентные общенациональные карантинные ограничения.

"Думаю, что в Украине пришло время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом", - написал Радуцкий.

Нардеп напомнил, что во всех регионах нашей страны зафиксирован "британский" штамм и в двух впервые обнаружен "южноафриканский".

"Британский" штамм стал одной из причин третьей волны пандемии. Риск инфицироваться им на 50% выше, уровень летальности - на 60%. Именно из-за "британского" вируса в стране установлен еще один антирекорд - только по официальным данным инфицированы почти 20 тысяч граждан", - отметил Радуцкий.

Кроме того, он напомнил, что "южноафриканский" штамм считается еще более агрессивным, чем "британский".