ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украине необходим общенациональный локдаун, чтобы сдержать новые штаммы коронавируса, - Радуцкий

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 14:41
Украине необходим общенациональный локдаун, чтобы сдержать новые штаммы коронавируса, - Радуцкий Фото: Михаил Радуцкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Адаптивный карантин, который был введен в Украине последние полгода, не может сдержать нашествие штаммов коронавируса. Украине нужен общенациональный локдаун.

Об этом заявил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Facebook.

Он отметил, что другие страны уже ввели беспрецедентные общенациональные карантинные ограничения.

"Думаю, что в Украине пришло время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом", - написал Радуцкий.

Нардеп напомнил, что во всех регионах нашей страны зафиксирован "британский" штамм и в двух впервые обнаружен "южноафриканский".

"Британский" штамм стал одной из причин третьей волны пандемии. Риск инфицироваться им на 50% выше, уровень летальности - на 60%. Именно из-за "британского" вируса в стране установлен еще один антирекорд - только по официальным данным инфицированы почти 20 тысяч граждан", - отметил Радуцкий.

Кроме того, он напомнил, что "южноафриканский" штамм считается еще более агрессивным, чем "британский".

Ранее Радуцкий заявлял, что новые мутации коронавируса в будущем могут провоцировать новые эпидемии.

Напомним, в Офисе президента заявили, что власти будут придерживаться политики адаптивного карантина, согласно которому жесткие карантины будут вводить локально.

Как сообщало РБК-Украина, за минувшие сутки в стране зафиксировали два антирекорда по коронавирусу - обнаружили почти 20 тысяч новых случаев и подтвердили 433 смерти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Локдаун
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19