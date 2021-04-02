Україні потрібний загальнонаціональний локдаун, щоб стримати нові штами коронавірусу, - Радуцький
Адаптивний карантин, який був запроваджений в Україні останні півроку, не може стримати навалу штамів коронавірусу. Україні потрібний загальнонаціональний локдаун.
Про це заявив голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у своєму Facebook.
Він наголосив, що інші країни вже запровадили безпрецедентні загальнонаціональні карантинні обмеження.
"Вважаю, що і в Україні настав час для більш радикальних кроків для боротьби з вірусом", - написав Радуцький.
Нардеп нагадав, що в усіх регіонах нашої країни зафіксований "британський" штам та у двох вперше виявлений "південноафриканський".
"Британський" штам став однією з причин третьої хвилі пандемії. Ризик інфікуватись ним на 50% вище, рівень летальності - на 60%. Саме через "британський" вірус у країні встановлений ще один антирекорд - лише за офіційними даними інфікувалось майже 20 тисяч громадян", - зазначив Радуцький.
Крім того, він нагадав, що "південноафриканський" штам вважається ще агресивнішим, ніж "британський".
Раніше Радуцький заявляв, що нові мутації коронавірусу в майбутньому можуть провокувати нові епідемії.
Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що влада буде дотримуватись політики адаптивного карантину, згідно з якою жорсткі карантини будуть вводити локально.
Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу в країні зафіксували два антирекорду з коронавірусу - виявили майже 20 тисяч нових випадків і підтвердили 433 смерті.