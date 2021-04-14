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В Украине обнаружили 14 553 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 14 553 новых случая COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

За вчера в стране 467 человек умерли от вируса и 12 384 пациентов выздоровели.

Наибольший суточный прирост случаев в Киеве (+1457), Харьковской области (+1255), Львовской области (+963) и Одесской областях (+906).

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 887 338 случаев коронавируса, 38 225 смертей от вируса, 1 442 618 человек выздоровели.

Также глава Минздрава Украины Максим Степанов написал на своей странице в Facebook, что за вчера госпитализировали 5063 человека. Также 13 апреля сделали 134 342 теста на коронавирус (в частности методом ПЦР - 54 353, методом ИФА - 22 539, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 57 450).

Напомним, Полтавская область с 15 апреля перейдет в "красную" зону карантина. В регионе начнут действовать жесткие ограничения.

Также ранее в Раде сообщили, что в Киеве в последнее время улучшилась ситуация по уровню COVID-госпитализаций. В ближайшее время столица может выйти из "красной" зоны карантина.

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