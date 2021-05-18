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В Україні виявили 4095 нових випадків коронавірусу

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 08:16
В Україні виявили 4095 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 4095 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень у Донецькій та Рівненській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За добу:

  • захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники,
  • госпіталізували 999 осіб;
  • померли 285 пацієнтів;
  • одужала 17 751 особа.

За вчора зробили 61 110 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 30 693, методом ІФА - 13 378, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17 039).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли 2 160 095 осіб;
  • одужали 1 882 344 особи;
  • померли 48 469;
  • зробили 9 882 447 ПЛР-тестів.

Раніше повідомлялося, що частина України може перейти в "зелену" зону карантину.

Нагадаємо, в "помаранчевій" зоні карантину залишається одна область України.

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