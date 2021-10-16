В Украине обнаружили еще почти 13 тысяч случаев коронавируса

По данным ведомства, за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали 2 859 человек, умерли от болезни - 277, а выздоровели - 5 874 человека.

От начала пандемии коронавирусом в стране заболели - 2 623 882 лица, выздоровели - 2 322 456 человек, умерли - 60 414. Провели ПЦР-тестов - 13 524 231.

В Минздраве отмечают, что сейчас 97% госпитализированных украинцев с COVID-19 в сентябре были невакцинированы.