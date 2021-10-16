UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине обнаружили еще почти 13 тысяч случаев коронавируса

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки выявили 12 983 новых случая коронавируса. Из которых 1 105 новых заражений - среди детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

По данным ведомства, за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали 2 859 человек, умерли от болезни - 277, а выздоровели - 5 874 человека.

От начала пандемии коронавирусом в стране заболели - 2 623 882 лица, выздоровели - 2 322 456 человек, умерли - 60 414. Провели ПЦР-тестов - 13 524 231.

В Минздраве отмечают, что сейчас 97% госпитализированных украинцев с COVID-19 в сентябре были невакцинированы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКарантинПандемия коронавируса