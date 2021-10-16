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В Україні виявили ще майже 13 тисяч випадків коронавірусу

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу виявили 12 983 нових випадки коронавірусу. З яких 1 105 нових заражень - серед дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

За даними відомства, минулої доби з COVID-19 госпіталізували 2 859 осіб, померли від хвороби - 277, а одужали - 5 874 особи.

Від початку пандемії коронавірусу в країні захворіли - 2 623 882 особи, одужали від хвороби - 2 322 456 осіб, померли - 60 414. Проведено ПЛР-тестувань - 13 524 231.

У МОЗ зазначають, що 97% госпіталізованих українців із COVID-19 у вересні - невакциновані.

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