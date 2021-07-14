ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні виявили нові випадки штаму "Дельта" у двох людей

Новость на русском →
Закарпаття, Середа 14 липня 2021 15:34
В Україні виявили нові випадки штаму "Дельта" у двох людей Фото: в Україні виявили нові випадки штаму "Дельта" у двох людей (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Захворювання на новий штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох мешканців Закарпаття, які нещодавно повернулися з Росії. Одна з хворих вагітна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net.

Вказано, що відповідну інформацію журналістам підтвердив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк.

За його словами, результати аналізів були отримані сьогодні, 14 липня.

"24 липня ми відправляли аналізи людей, у яких підозрювали "Дельта"-штам на Київ, а Київ - на дослідження в Європейську лабораторію. Два результати прийшли позитивні",- сказав він.

Поляк також розповів, що одна з пацієнтів вагітна жінка, вона знаходилася у реанімаційному відділенні протягом більш ніж 2 тижнів. Наразі вона виписана і перебуває вдома.

Нагадаємо, вчора у Закарпатській інфекційній лікарні заявили про підозру зараження новим штамом коронавірусу "Дельта" у двох жінок, які нещодавно повернулися з Росії.

Додамо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що в Україні виявили два випадки зараження "Дельта" штамом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область Коронавірус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус