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В Украине обновили стандарты госпитализации пациентов с COVID-19

Новина українською → Киев, Среда 23 сентября 2020 15:15
В Украине обновили стандарты госпитализации пациентов с COVID-19 Фото: стандарты госпитализации изменили (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Обязательная госпитализация необходима людям из определенных групп риска.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Таким образом, обязательной госпитализации подлежат больные COVID-19, которые имеют:

  • онкологические заболевания
  • почечную недостаточность
  • цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации
  • патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем
  • тяжелую артериальную гипертензию
  • декомпенсированный сахарный диабет
  • тяжелые аллергические болезни
  • иммуносупрессивные состояния
  • аутоиммунные заболевания

В Украине обновили стандарты госпитализации пациентов с COVID-19

Фото: обновленные стандарты госпитализации (facebook.com/moz.ukr)

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в среднем в Украине нуждаются в госпитализации до 20% больных коронавирусом.

Он также отметил, что Украина может развернуть для больных COVID-19 не более 52 тысяч коек.

Отметим, еще весной 2020 года в Украине перестали госпитализировать пациентов, которые переносят болезнь в легкой форме. Таких больных перевели на амбулаторное лечение под наблюдением.

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