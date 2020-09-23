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В Україні оновили стандарти госпіталізації пацієнтів з COVID-19

Новость на русском → Київ, Середа 23 вересня 2020 15:15
В Україні оновили стандарти госпіталізації пацієнтів з COVID-19 Фото: стандарти госпіталізації змінили (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України оновило стандарти госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19. Обов'язкова госпіталізація необхідна людям з визначених груп ризику.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ у Facebook.

Таким чином, обов'язковій госпіталізації підлягають хворі на COVID-19, які мають:

  • онкологічні захворювання
  • ниркову недостатність
  • цереброваскулярні захворювання в стадії декомпенсації
  • патології дихальної та серцево-судинної систем
  • тяжку артеріальну гіпертензію
  • декомпенсований цукровий діабет
  • важкі алергічні хвороби
  • імуносупресивні стани
  • аутоімунні захворювання

В Україні оновили стандарти госпіталізації пацієнтів з COVID-19В Україні оновили стандарти госпіталізації пацієнтів з COVID-19

Фото: оновлені стандарти госпіталізації (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що у середньому в Україні потребують госпіталізації до 20% хворих на коронавірус.

Він також зазначив, що Україна може розгорнути для хворих COVID-19 не більше 52 тисяч ліжок.

Зазначимо, ще навесні 2020 року в Україні перестали госпіталізувати пацієнтів, які переносять хворобу в легкій формі. Таких хворих перевели на амбулаторне лікування під наглядом.

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