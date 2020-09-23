В Украине обновили стандарты госпитализации пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Обязательная госпитализация необходима людям из определенных групп риска.
Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.
Таким образом, обязательной госпитализации подлежат больные COVID-19, которые имеют:
Фото: обновленные стандарты госпитализации (facebook.com/moz.ukr)
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в среднем в Украине нуждаются в госпитализации до 20% больных коронавирусом.
Он также отметил, что Украина может развернуть для больных COVID-19 не более 52 тысяч коек.
Отметим, еще весной 2020 года в Украине перестали госпитализировать пациентов, которые переносят болезнь в легкой форме. Таких больных перевели на амбулаторное лечение под наблюдением.