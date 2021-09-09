В Украине обновили стандарты оказания медпомощи больным COVID: что изменилось

Министерство здравоохранения изменило стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19 пациентам. В частности, был расширен перечень лиц, подлежащих тестированию на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В случае, если нет возможности провести экспресс-тестирование, лица из первых пяти категорий в списке будут проходить тестирование методом ПЦР.
Отныне медикам необходимо информировать центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава о лечении больных COVID-19 или его прекращении не позднее чем через 1 день от даты начала лечения или выписки.
Ранее врачам отводился трехдневный срок.
Контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев при отсутствии симптомов могут не самоизолироваться.
Вакцинированные контактные лица, независимо от того, есть у них симптомы или нет, должны пройти тестирование на 5-7 день после контакта и находиться на самоизоляции.
Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.