В Украине обновили стандарты оказания медпомощи больным COVID: что изменилось

Экспресс-тестирование на коронавирус будут проводить лицам, которые являются:

медицинскими работниками , оказывающих медпомощь или ухаживающих за пациентами, больными COVID-19;

оказывающих медпомощь или ухаживающих за пациентами, больными COVID-19; работниками лабораторий, которые работают с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов, больных COVID-19;

работниками патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов;

другими медицинскими и фармацевтическими работниками;

пациентами, нуждающимися в плановой госпитализации, и не имеющими признаков тяжелого острого респираторного синдрома или других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);

социальными работниками;

работниками Нацполиции, Службы безопасности президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, контактирующие с главой государства;

нацгвардейцами, пограничниками, работниками Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

призывниками, военнослужащими;

работниками заведений закрытого типа;

которые пересекают контрольные пункты въезда-выезда;

должны быть протестированы в ходе расследования вспышки заболеваемости;

В случае, если нет возможности провести экспресс-тестирование, лица из первых пяти категорий в списке будут проходить тестирование методом ПЦР.

Что изменится для врачей, оказывающих помощь в медучреждениях

Отныне медикам необходимо информировать центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава о лечении больных COVID-19 или его прекращении не позднее чем через 1 день от даты начала лечения или выписки.

Ранее врачам отводился трехдневный срок.

Контактные лица не будут подлежать самоизоляции

Контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев при отсутствии симптомов могут не самоизолироваться.

Вакцинированные контактные лица, независимо от того, есть у них симптомы или нет, должны пройти тестирование на 5-7 день после контакта и находиться на самоизоляции.

Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.