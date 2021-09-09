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В Україні оновили стандарти надання меддопомоги хворим на COVID: що змінилося

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я змінило стандарти надання медичної допомоги хворим на COVID-19 пацієнтам. Зокрема, було розширено перелік осіб, які підлягають тестуванню на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Експрес-тестування на коронавірус будуть проводити особам, які є:

  • медичними працівниками, які надають медичну допомогу або доглядають за пацієнтами, хворими на COVID-19;
  • працівниками лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів, хворих на COVID-19;
  • працівниками патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, у тому числі взятті зразків;
  • іншими медичними та фармацевтичними працівниками;
  • пацієнтами, що потребують планової госпіталізації, та не мають ознак тяжкого гострого респіраторного синдрому або інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ);
  • соціальними працівниками;
  • працівниками Нацполіції, Служби безпеки президента України, Управління державної охорони та інші особи, які контактують з главою держави;
  • нацгвардійцями, прикордонниками, працівниками Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
  • призовниками, військовослужбовцями;
  • працівниками закладів закритого типу;
  • які перетинають контрольні пункт в’їзду-виїзду;
  • мають бути протестовані у ході розслідування спалаху захворюваності;

У випадку, якщо немає можливості провести експрес-тестування, то осіб із перших п’яти категорій у списку тестуватимуть методом ПЛР.

Що зміниться для лікарів, які надають допомогу в медзакладах

Відтепер медикам необхідно інформувати центр контролю та профілактики захворювань МОЗ про лікування хворих на COVID-19 або його припинення не пізніше ніж через 1 день від дати початку лікування чи виписки.

Раніше лікарям відводився триденний термін.

Які контактні особи не підлягатимуть самоізоляції

Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто перехворів на COVID-19 протягом останніх 6 місяців за відсутності симптомів можуть не самоізолюватися.

Невакциновані контактні особи, незалежно від того є в них симптоми чи немає, мають пройти тестування на 5-7 день після контакту та перебувати на самоізоляції.

Припинити самоізоляцію можна при отриманні негативного результату тесту.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниПандемія коронавірусу