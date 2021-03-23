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В Украине обновили зоны карантина: Львовская область стала "красной"

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине расширили "красную" зону карантина, добавив Львовскую область. Теперь в этой зоне Киев и восемь регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В "красную" зону карантина входят: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Фото: зоны карантина (Минздрав)

В "оранжевой" зоне Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В "желтой" зоне карантина осталась только Херсонская область.

В "красной" зоне запрещено:

  • прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;
  • проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
  • прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов.

Отметим, что вчера центральная власть передала право на самостоятельное принятие решения местными властями по поводу ограничений на транспорт в "красные" зоне карантина.

Напомним, "британский" штамм коронавируса циркулирует по всей Украине.

Отметим, в Украине города и области начали вводить усиленные карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.

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