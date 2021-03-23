В Україні оновили зони карантину: Львівська область стала "червоною"

В Україні розширили "червону" зону карантину, додавши Львівську область. Тепер в цій зоні Київ та вісім регіонів.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
В "червону" зону карантину входять: Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.
В "помаранчевій" зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.
У "жовтій" зоні карантину лишилась лише Херсонська область.
У "червоні" зоні заборонено:
Зазначимо, що вчора центральна влада передала право на самостійне прийняття рішення місцевою владою щодо обмеження на транспорт в "червоні" зоні карантину.
Нагадаємо, "британський" штам коронавірусу циркулює по всій Україні.
Зазначимо, в Україні міста і області почали вводити посилені карантинні обмеження через пандемію коронавірусу.