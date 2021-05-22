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В Украине одна область остается в "оранжевой" зоне карантина

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Украина, Суббота 22 мая 2021 15:35
В Украине одна область остается в "оранжевой" зоне карантина Фото: в шести регионах показатели соответствуют "зеленой" зоне (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в "оранжевой" зоне карантина остается лишь одна область. Остальная часть страны - в "желтой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в "оранжевой" зоне остается Донецкая область, где превышена норма по проценту от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.

В остальных регионах ни один из показателей по COVID-19 не превышает норму. При этом в шести регионах показатели соответствуют "зеленой" зоне карантине. В частности, в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях меньше процент от эпидпорога составляет менее 50%. Также в Винницкой области менее 5% составляет коэффициент выявления случаев инфицирования.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили еще 4606 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.

Также РБК-Украина писало, что в стране сделали еще 17,5 тысяч прививок от коронавируса, большинство из которых второй дозой. Всего с начала кампании первую дозу прививку получили уже более 977 тысяч человек, обе дозы - более 72 тысяч.

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