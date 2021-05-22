В Украине одна область остается в "оранжевой" зоне карантина

В Украине в "оранжевой" зоне карантина остается лишь одна область. Остальная часть страны - в "желтой" зоне.

Так, в "оранжевой" зоне остается Донецкая область, где превышена норма по проценту от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.

В остальных регионах ни один из показателей по COVID-19 не превышает норму. При этом в шести регионах показатели соответствуют "зеленой" зоне карантине. В частности, в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях меньше процент от эпидпорога составляет менее 50%. Также в Винницкой области менее 5% составляет коэффициент выявления случаев инфицирования.