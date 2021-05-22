В Украине одна область остается в "оранжевой" зоне карантина
В Украине в "оранжевой" зоне карантина остается лишь одна область. Остальная часть страны - в "желтой" зоне.
Так, в "оранжевой" зоне остается Донецкая область, где превышена норма по проценту от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.
В остальных регионах ни один из показателей по COVID-19 не превышает норму. При этом в шести регионах показатели соответствуют "зеленой" зоне карантине. В частности, в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях меньше процент от эпидпорога составляет менее 50%. Также в Винницкой области менее 5% составляет коэффициент выявления случаев инфицирования.
Напомним, за вчера в Украине подтвердили еще 4606 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.
Также РБК-Украина писало, что в стране сделали еще 17,5 тысяч прививок от коронавируса, большинство из которых второй дозой. Всего с начала кампании первую дозу прививку получили уже более 977 тысяч человек, обе дозы - более 72 тысяч.