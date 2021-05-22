ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні одна область залишається в "помаранчевій" зоні карантину

Новость на русском →
Україна, Субота 22 травня 2021 15:35
В Україні одна область залишається в "помаранчевій" зоні карантину Фото: в шести регіонах показники відповідають "зеленій" зоні (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні в "помаранчевій" зоні карантину залишається лише одна область. Інша частина країни - в "жовтій" зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в "помаранчевій" зоні залишається Донецька область, де перевищена норма по відсотку від епідемічного порогу - 101,5% при нормі 100%.

У решті регіонів жоден з показників по COVID-19 не перевищує норму. При цьому в шести регіонах показники відповідають "зеленій" зоні карантині. Зокрема, в Києві, Вінницькій, Закарпатській, Київській, Миколаївській та Полтавській областях менший відсоток від епідпорогу становить менше 50%. Також у Вінницькій області менше 5% становить коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Нагадаємо, за вчора в Україні підтвердили ще 4606 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Дніпропетровській, Харківській і Львівській областях.

Також РБК-Україна писало, що в країні зробили ще 17,5 тисячі щеплень від коронавірусу, більшість з яких другою дозою. Всього з початку кампанії першу дозу щеплення отримали вже понад 977 тисяч осіб, обидві дози - більше 72 тисяч.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України COVID-19 Карантин Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19