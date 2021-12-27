В Украине ни одной "оранжевой" зоны, но есть две "красные": ситуация в областях

Так, 22 области находятся в "желтой" зоне карантина. В этой же зоне находится и Киев.

"Красной" зоне карантина сегодня отвечают:

Волынская;

Запорожская области.

Однако ситуация в этих областях, согласно данным министерства, стабилизировалась. Уже в ближайшее время они также могут выйти из локдауна.