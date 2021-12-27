В Украине ни одной "оранжевой" зоны, но есть две "красные": ситуация в областях

По состоянию на утро 27 декабря ни одна область Украины по эпидемиологическим показателям не соответствует "оранжевой" зоне карантина. В то же время два региона все еще остаются в "красной" зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Так, 22 области находятся в "желтой" зоне карантина. В этой же зоне находится и Киев.
"Красной" зоне карантина сегодня отвечают:
Однако ситуация в этих областях, согласно данным министерства, стабилизировалась. Уже в ближайшее время они также могут выйти из локдауна.
Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили менее 2000 новых случаев коронавируса.
В то же время общее количество прививок от коронавируса в Украине перевалило за 28 миллионов.
Кроме того, министр здравоохранения анонсировал, что скоро в Украине не останется ни одной "красной" зоны.