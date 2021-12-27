В Україні жодної "помаранчевої" зони, але є дві "червоні": ситуація в областях

Станом на ранок 27 грудня жодна область України за епідеміологічними показниками не відповідає "помаранчевій" зоні карантину. Водночас два регіони все ще залишаються в "червоній" зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, 22 області перебувають в "жовтій" зоні карантину. В цій же зоні перебуває і Київ.
"Червоній" зоні карантину сьогодні відповідають:
Однак ситуація в цих областях, згідно з даними міністерства, стабілізувалася. Вже найближчим часом вони також можуть вийти з локдауну.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили менше 2000 нових випадків коронавірусу.
Водночас загальна кількість щеплень від коронавірусу в Україні перевалила за 28 мільйонів.
Крім того, міністр охорони здоров'я анонсував, що скоро в Україні не залишиться жодної "червоної" зони.