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В Україні жодної "помаранчевої" зони, але є дві "червоні": ситуація в областях

Автор: Дмитро Левицький

Станом на ранок 27 грудня жодна область України за епідеміологічними показниками не відповідає "помаранчевій" зоні карантину. Водночас два регіони все ще залишаються в "червоній" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, 22 області перебувають в "жовтій" зоні карантину. В цій же зоні перебуває і Київ.

"Червоній" зоні карантину сьогодні відповідають:

  • Волинська;
  • Запорізька області.

Однак ситуація в цих областях, згідно з даними міністерства, стабілізувалася. Вже найближчим часом вони також можуть вийти з локдауну.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили менше 2000 нових випадків коронавірусу.

Водночас загальна кількість щеплень від коронавірусу в Україні перевалила за 28 мільйонів.

Крім того, міністр охорони здоров'я анонсував, що скоро в Україні не залишиться жодної "червоної" зони.

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