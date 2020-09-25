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В Україні до послаблення карантину готові лише дві області

Новость на русском → Україна, П'ятниця 25 вересня 2020 12:37
В Україні до послаблення карантину готові лише дві області Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

За станом на 25 вересня в Україні майже всі регіони залишаються не готовими до послаблення карантину. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я тільки Кіровоградська і Херсонська області.

Відповідні дані оприлюднив МОЗ.

Не можуть послабити карантин наступні регіони:

  • Київ;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Запорізька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область

У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. У середньому в Україні цей показник становить 112,7 при нормі 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій складає 152,5. Найгірша динаміка спостерігається у Тернопільській області - 405,6.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 3565 випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків підтвердили у Києві, Харківській, Дніпропетровській і Тернопільській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключив можливість введення повного локдауну в Україні. Це може статися, якщо лікарняні ліжка будуть заповнені.

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