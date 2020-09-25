В Україні до послаблення карантину готові лише дві області
За станом на 25 вересня в Україні майже всі регіони залишаються не готовими до послаблення карантину. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я тільки Кіровоградська і Херсонська області.
Відповідні дані оприлюднив МОЗ.
Не можуть послабити карантин наступні регіони:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область
У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. У середньому в Україні цей показник становить 112,7 при нормі 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій складає 152,5. Найгірша динаміка спостерігається у Тернопільській області - 405,6.
Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 3565 випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків підтвердили у Києві, Харківській, Дніпропетровській і Тернопільській областях.
Раніше РБК-Україна писало, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключив можливість введення повного локдауну в Україні. Це може статися, якщо лікарняні ліжка будуть заповнені.