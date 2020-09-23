В Украине к ослаблению карантина остаются готовыми лишь два региона

В Украине по состоянию на 23 сентября не готовы ослабить карантин практически все регионы. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская и Херсонская области.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Не могут ослабить карантин следующие регионы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,5 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве данный критерий составляет 152,2, в Тернопольской области - 409,8, в Черновицкой - 207,5.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили почти 3,5 тысячи новых случаев коронавируса. При этом в стране зафиксировали новый рекорд по количеству людей, которые выздоровели от COVID-19 - 1 796.

Также РБК-Украина писало, что в Госпотребслужбе заявили, что Киев останется в "оранжевой" зоне карантина до марта.