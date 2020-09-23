В Україні до ослаблення карантину залишаються готовими лише два регіони
В Україні станом на 23 вересня не готові послабити карантин практично всі регіони. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я тільки Кіровоградська і Херсонська області.
Про це свідчать дані МОЗ.
Не можуть послабити карантин наступні регіони:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область
У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. У середньому в Україні цей показник становить 109,5 при нормі в 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій становить 152,2, у Тернопільській області - 409,8, в Чернівецькій - 207,5.
Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили майже 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу. При цьому в країні зафіксували новий рекорд за кількістю людей, які одужали від COVID-19 - 1 796.
Також РБК-Україна писало, що в Держспоживслужбі заявили, що Київ залишиться в "помаранчевій" зоні карантину до березня.