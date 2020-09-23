В Україні до ослаблення карантину залишаються готовими лише два регіони

В Україні станом на 23 вересня не готові послабити карантин практично всі регіони. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я тільки Кіровоградська і Херсонська області.

Про це свідчать дані МОЗ.

Не можуть послабити карантин наступні регіони:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область

У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. У середньому в Україні цей показник становить 109,5 при нормі в 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій становить 152,2, у Тернопільській області - 409,8, в Чернівецькій - 207,5.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили майже 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу. При цьому в країні зафіксували новий рекорд за кількістю людей, які одужали від COVID-19 - 1 796.

Також РБК-Україна писало, що в Держспоживслужбі заявили, що Київ залишиться в "помаранчевій" зоні карантину до березня.