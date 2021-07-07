В Украине открыли уже почти 200 центров массовой COVID-вакцинации 

Центры вакцинации открываются в спорткомплексах, на стадионах, в выставочных и торгово-развлекательных центрах, в школах, дворцах культуры, кинотеатрах, отелях, на заводах, в бизнес-центрах, банках и медицинских учреждениях.

Большинство этих центров работает только на выходных, остальное работает и в рабочие дни.

Приоритет в вакцинации предоставляется пожилым людям, однако прививки могут получить все желающие.

Прививки осуществляют мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Перечень, даты и время работы центров массовой вакцинации постоянно обновляются.