В Украине открыли уже почти 200 центров массовой COVID-вакцинации 

В Украине уже открылось 197 центров массовой вакцинации против COVID-19. Там прививают людей, записавшихся в лист ожидания через "Дию" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав.
Центры вакцинации открываются в спорткомплексах, на стадионах, в выставочных и торгово-развлекательных центрах, в школах, дворцах культуры, кинотеатрах, отелях, на заводах, в бизнес-центрах, банках и медицинских учреждениях.
Большинство этих центров работает только на выходных, остальное работает и в рабочие дни.
Приоритет в вакцинации предоставляется пожилым людям, однако прививки могут получить все желающие.
Прививки осуществляют мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.
Перечень, даты и время работы центров массовой вакцинации постоянно обновляются.
Ранее сообщалось, что в Украине сделали более 3 млн прививок против коронавируса.
РБК-Украина писало, что в Киевской области в семи городах ежедневно будут работать центры массовой вакцинации.