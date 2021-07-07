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В Украине открыли уже почти 200 центров массовой COVID-вакцинации 

Автор: РБК-Украина

В Украине уже открылось 197 центров массовой вакцинации против COVID-19. Там прививают людей, записавшихся в лист ожидания через "Дию" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

Центры вакцинации открываются в спорткомплексах, на стадионах, в выставочных и торгово-развлекательных центрах, в школах, дворцах культуры, кинотеатрах, отелях, на заводах, в бизнес-центрах, банках и медицинских учреждениях.

Большинство этих центров работает только на выходных, остальное работает и в рабочие дни.

Приоритет в вакцинации предоставляется пожилым людям, однако прививки могут получить все желающие.

Прививки осуществляют мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Перечень, даты и время работы центров массовой вакцинации постоянно обновляются.

Ранее сообщалось, что в Украине сделали более 3 млн прививок против коронавируса.

РБК-Украина писало, что в Киевской области в семи городах ежедневно будут работать центры массовой вакцинации.

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Вакцинация