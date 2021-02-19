В Украине отменят ослабление карантина, если будут фиксировать нарушения, - Ляшко

"Мы делаем все для того, чтобы экономика и развлекательный сектор функционировал в условиях карантинных ограничений. Но он может функционировать только тогда, когда мы соблюдаем прописанные правила... Риск инфицирования будет минимальным. Если будут фиксироваться постоянные нарушения, эти меры будут сразу приостановлены соответствующим распоряжением Кабинета министров Украины", - сказал Ляшко.

Напомним, адаптивный карантин в Украине начнет действовать со следующей недели. Уже с 24 февраля вся страна перейдет в "желтую зону", а затем, с учетом эпидситуации, регионы могут перейти в "зеленую", "оранжевую" или "красную" зоны

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости и эксперты - Антон Геращенко, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Кира Рудик, Алексей Мочанов и другие - рассказывают в частности про экстренное заседание СНБО, на котором было объявлено о санкциях против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Также обсуждают вопрос, почему в Украине такая разная ситуация по заболеваемости коронавирусом. Ну, и, конечно, не обошли стороной новое повышение штрафов за нарушение ПДД.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 19 февраля

Напомним, в предыдущем выпуске программы зрителям рассказали, сколько граждан Украины планируют вакцинироваться от коронавируса.



Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал начало расследование НАБУ по закупке вакцин по завышенной цене



Также достойно внимания эмоциональное выступление инфекциониста Ольги Голубовской в отношении протокола лечения пациентов с COVID-19 и относительно назначенных препаратов.



Также Голубовская рассказала, когда мы сможем оценить эффективность вакцин.



А еще ранее врач-инфекционист Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.