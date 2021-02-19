В Україні скасують послаблення карантину, якщо фіксуватимуть порушення, - Ляшко

"Ми робимо все для того, щоб економіка і розважальний сектор функціонував в умовах карантинних обмежень. Але він може функціонувати тільки тоді, коли ми дотримуємся прописаних правил... Ризик інфікування буде мінімальним. Якщо будуть фіксуватися постійні порушення, ці заходи будуть відразу призупинені відповідним розпорядженням Кабінету міністрів України", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні почне діяти з наступного тижня. Вже з 24 лютого вся країна перейде до "жовтої зони", а потім, враховуючи епідситуацію, регіони можуть перейти до "зеленої", "помаранчевої" або "червоної" зони.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості та експерти - Антон Геращенко, Давид Арахамія, Юлія Тимошенко, Кіра Рудик, Олексій Мочанов та інші - розповідають зокрема про екстрене засідання РНБО, на якому було оголошено про санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Також обговорюють питання, чому по Україні така різна ситуація щодо захворюваності на коронавірус. Ну, і, звісно, не обійшли стороною нове підвищення штрафів за порушення ПДР.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 19 лютого

Нагадаємо, у попередньому випуску програми глядачам розповіли, скільки громадян України планують вакцинуватися від коронавірусу.



Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував початок розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин за завищеною ціною



Також вартий уваги емоційний виступ інфекціоніста Ольги Голубовської стосовно протоколу лікування пацієнтів з COVID-19 і щодо призначених препаратів.



Також Голубовська розповіла, коли ми зможемо оцінити ефективність вакцин.



А ще раніше лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.