В Україні планують розробити COVID-вакцину до кінця року. Але її потрібно буде відчувати
Українські вчені планують завершити розробку вітчизняної вакцини від коронавірусу до кінця року. Після розробки вакцина повинна буде пройти клінічні випробування.
Про це заявив директор Інституту біології клітини НАН України академік Андрій Сибірний, передає прес-служба НАН.
За його словами, зараз вчені вже пройшли початкові етапи у створенні вакцини. Після завершення розробки вакцини повинні пройти випробування на лабораторних тварин - трасгенних мишей будуть заражати вірусом і вводити їм вакцину. При цьому поки невідомо, чи можна такі дослідження буде провести в Україні.
"Ось цей останній етап роботи напевно доведеться робити з нашими колегами в Польщі. Так ми попередньо домовилися. Я б хотів, щоб це була повністю Українська вакцина, але так виходить, що це буде міжнародне співробітництво", - додав Сибірний.
Крім цього львівські вчені також планують створити вакцину у вигляді таблетки.
"Розробка вакцини в таблетці - це ідея для наступного проекту. Зараз Інститут біології клітини НАН України працює над трьома проектами: розробкою вакцини від COVID-19, створенням нового антибіотика широкого спектру дії і розробкою біосенсорів", - повідомили в НАН.
Зазначається, що минулого року Інститут біології клітини НАН переміг в отриманні грантів від Національного фонду наукових досліджень. На розробку covid-вакцини вчені отримали майже 10 млн гривень.
Нагадаємо, раніше про плани розробити власну вакцину Українського Виробництва повідомляв міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що українські вчені розробили три прототипи вакцини від COVID-19.