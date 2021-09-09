В Украине за подделку сертификатов о вакцинации возбудили 30 уголовных дел. Правительство инициировало законопроект, который введет ответственность за фальсификацию этих документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Украины Игоря Кузина .

"Что касается подделок. Сейчас уже 30 уголовных производств есть по тем случаям, когда было зафиксировано подделку документов или сертификата о вакцинации", - сказал Кузин в эфире ток-шоу "Право на владу".

По его словам, правительство инициировало законопроект, которым вводится ответственность за подделку таких документов или внесение недостоверных данных в электронную систему здравоохранения.