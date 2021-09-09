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В Україні за підробку сертифікатів про вакцинацію порушили 30 кримінальних справ

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 22:43
В Україні за підробку сертифікатів про вакцинацію порушили 30 кримінальних справ Фото: в Україні за підробку COVIDсертифікатів порушили 30 кримінальних справ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні за підробку сертифікатів про вакцинацію порушили 30 кримінальних справ. Уряд ініціював законопроєкт, який введе відповідальність за фальсифікацію цих документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря України Ігоря Кузина.

"Що стосується підробок. Зараз вже 30 кримінальних проваджень є по тих випадках, коли було зафіксовано підробку документів або сертифіката про вакцинацію", - сказав Кузін в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За його словами, уряд ініціював законопроєкт, яким вводиться відповідальність за підробку таких документів або внесення недостовірних даних в електронну систему охорони здоров'я.

Нагадавши, в Україні за підробку сертифіката про вакцинацію можна отримати від 3 до 5 років в'язниці. При цьому кримінальна відповідальність загрожує і власникам таких документів.

Детальніше про підроблені covid-сертифікати - в матеріалі РБК-Україна "Купити килимок сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію".

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