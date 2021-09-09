В Україні за підробку сертифікатів про вакцинацію порушили 30 кримінальних справ. Уряд ініціював законопроєкт, який введе відповідальність за фальсифікацію цих документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря України Ігоря Кузина .

"Що стосується підробок. Зараз вже 30 кримінальних проваджень є по тих випадках, коли було зафіксовано підробку документів або сертифіката про вакцинацію", - сказав Кузін в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За його словами, уряд ініціював законопроєкт, яким вводиться відповідальність за підробку таких документів або внесення недостовірних даних в електронну систему охорони здоров'я.