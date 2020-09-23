В Украине подтвердили почти 3,5 тысячи случаев коронавируса

В Украине за сутки подтвердили коронавирус у 3497 человек. С начала пандемии в стране выявили уже 184 734 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Самое большое количество новых случаев подтвердили в Харьковской (+403), Тернопольской (+337), Одесской (+287), Львовской (+252) областях и Киеве (+307).

Количество летальных случаев от коронавируса увеличилось до 3705 (+63). Выздоровели от COVID-19 уже 81 670 (1796) человек. При этом за сутки выздоровели рекордное количество человек. Активно болеют сейчас в Украине 99 359 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Донецкой области зафиксирован антирекорд по количеству новых больных COVID-19.

Также сообщалось, что в Украине для лечения больных коронавирусом могут развернуть максимально 50-52 тысячи коек. Сейчас уже развернуты 36 тысяч больничных коек.

Отметим, в Украине по состоянию на 22 сентября почти все регионы были не готовы к ослаблению карантина. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения лишь Кировоградская и Херсонская области.