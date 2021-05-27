В Украине подтвердили еще более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19, выздоровели - 16 867

Среди заболевших 193 ребенка и 82 медработника. Больше всего заражений подтвердили в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Также за вчера подтвердили 183 летальных случая, 1402 пациента госпитализировали.

Всего за сутки проведено 67 564 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР -29 280, методом ИФА - 12 440, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25 844.

За все время пандемии в стране заразились 2 млн 193 тысяч 367 человек, выздоровели - 2 млн 6 тысяч 918, летальных случаев - 50 076.

Отметим, по сравнению с предыдущими сутками зафиксирован небольшой рост новых случаев - днем ранее подтвердили 3395 заражений.