В Украине полностью привиты от COVID-19 почти 91% педагогов, - МОН

В Украине полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 91% педагогов. Одну дозу получили 96,23% педагогов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета.
"Всеукраинская вакцинальная кампания продолжается. По состоянию на 30 декабря 2021 96,23% педагогов привиты по крайней мере одной дозой. Двумя дозами провакцининово уже почти 91% работников, это более 1 млн 86 тысяч человек”, - сообщил он.
Самые высокие показатели привитых двумя дозами фиксируют в областях:
Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют учебные заведения:
"На сегодняшний день, по оперативной информации областей, дистанционно продолжают работать 113 учреждений общего среднего образования, на каникулах находится 7527 школ", - добавил Шкарлет.
Напомним, британские ученые предполагают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки. Речь идет о ежегодной иммунизации.