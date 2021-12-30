В Україні повністю щеплені від COVID-19 майже 91% педагогів, - МОН

В Україні повний курс вакцинації від COVID-19 пройшли майже 91% педагогів. Одну дозу отримали 96,23% педагогів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
"Всеукраїнська вакцинальна кампанія триває. Станом на 30 грудня 2021 року 96,23% педагогів щеплені принаймні однією дозою. Двома дозами провакциніну вже майже 91% працівників, це понад 1 млн 86 тисяч осіб", - повідомив він.
Найвищі показники щеплених двома дозами фіксують в областях:
Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють навчальні заклади:
"На сьогоднішній день, за оперативною інформацією областей, дистанційно продовжують працювати 113 закладів загальної середньої освіти, на канікулах знаходиться 7527 шкіл", - додав Шкарлет.
Нагадаємо, британські вчені припускають, що для захисту від коронавірусу необхідно робити по два-три щеплення. Йдеться про щорічну імунізацію.