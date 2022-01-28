В Украине полностью привиты от COVID-19 почти 93% педагогов, - МОН

Почти 93% педагогических работников учебных заведений Украины получили две дозы вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Около 8 тысяч из общего количества работников имеют официально подтвержденные противопоказания.
Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета.
"Две дозы вакцины получили более 1 млн 121 тысяч работников - это 92,8%, по крайней мере, одной дозой привито почти 97%", - рассказал он.
Министр уточнил, что лучшие показатели привитых двумя дозами по областям:
Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют учреждения:
"Следует отметить, что около 8 тысяч работников учебных заведений имеют официально подтвержденные противопоказания", - отметил министр.
Напомним, британские ученые предполагают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки. Речь идет о ежегодной иммунизации.