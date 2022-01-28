В Україні повністю щеплені від COVID-19 майже 93% педагогів, - МОН

Майже 93% педагогічних працівників навчальних закладів України отримали дві дози вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Близько 8 тисяч із загальної кількості працівників мають офіційно підтверджені протипоказання.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на заяву міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
"Дві дози вакцини отримали понад 1 млн 121 тисяч працівників - це 92,8%, принаймні, однією дозою щеплено майже 97%", - розповів він.
Міністр уточнив, що кращі показники щеплених двома дозами по областях:
Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють установи:
"Слід зазначити, що близько 8 тисяч працівників навчальних закладів мають офіційно підтверджені протипоказання", - зазначив міністр.
Нагадаємо, британські вчені припускають, що для захисту від коронавірусу необхідно робити по дві-три щеплення. Йдеться про щорічну імунізацію.