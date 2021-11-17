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В Украине полностью царит штамм "Дельта". Ученые обнаружили 11 вариантов вируса, - исследование

Автор: Иванна Шовкун

Ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) провели исследование и обнаружили 11 различных вариантов штамма "Дельта" в Украине. Образцы были взяты у больных коронавирусом в разных регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ИМБГ в Facebook.

Исследование дает повод утверждать, что Украину полностью охватил штамм "Дельта".

"Почти в 60% образцов - "материнский" вариант "Дельты" B.1.617.2, так называемый индийский. В то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма "Дельта", происходящих из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки", - отметили в Институте.

Так, в октбяре ученые исследовали 75 образцов, собранных у больных в возрасте от 13 до 85 лет в конце сентября. Почти все эти пациенты (95,6%) были госпитализированы со средней и тяжелой формой.

Откуда брали образцы:

  • Черкасская область - 5 образцов;
  • Черновицкая - 1;
  • Ивано-Франковской - 13;
  • Киевская - 1;
  • Львовская - 7;
  • Полтавская - 9;
  • Ровенская - 6;
  • Тернопольская - 4;
  • Запорожская - 2;
  • г. Северодонецк, Луганская область - 27.

Исследование было проведено по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечают, что в июне-августе 2021 года штамм "Дельта" был обнаружен только в половине изучаемых образцов, остальные - штамм "Альфа", так называемый британский вариант, начавший широко распространяться в начале 2021 года.

"Мутированные варианты штамма "Дельта" отличаются критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека. То есть, они быстрее распространяются. Существующие вакцины действенны против этих штаммов. Призываю всех как можно скорее вакцинироваться", - заявил руководитель проекта, директор Института молекулярной биологии и генетики, академик Михаил Тукало.

Напомним, Украина готовится к созданию отечественной COVID-вакцины.

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