В Україні повністю панує штам "Дельта". Вчені виявили 11 варіантів вірусу, - дослідження

Вчені Інституту молекулярної біології та генетики провели дослідження та виявили 11 різних варіантів штаму "Дельта" в Україні. Зразки були взяті у хворих на коронавірус у різних регіонах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ІМБГ у Facebook.
Дослідження дає привід стверджувати, що Україну повністю охопив штам "Дельта".
"Майже в 60% зразків - "материнський" варіант "Дельти" B.1.617.2, так званий індійський. У той же час вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму "Дельта", що походять із США, Великої Британії та інших країн Європи, а також із Африки", - зазначили в Інституті.
Так, у жовтні вчені досліджували 75 зразків, зібраних у хворих віком від 13 до 85 років наприкінці вересня. Майже всі ці пацієнти (95,6%) були госпіталізовані із середньою та тяжкою формою.
Звідки брали зразки:
Дослідження було проведено на замовлення Ради національної безпеки та оборони України.
Зазначають, що в червні-серпні 2021 року штам "Дельта" був виявлений лише в половині зразків, що вивчаються, решта - штам "Альфа", так званий британський варіант, який почав широко розповсюджуватися на початку 2021 року.
"Мутовані варіанти штаму "Дельта" відрізняються критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині і реактивність імунної системи людини. Тобто, вони швидше поширюються. Існуючі вакцини дієві проти цих штамів. Закликаю всіх якнайшвидше вакцинуватися", - заявив керівник проекту, директор Інституту молекулярної біології та генетики, академік Михайло Тукало.