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В Україні повністю панує штам "Дельта". Вчені виявили 11 варіантів вірусу, - дослідження

Автор: Іванна Шовкун

Вчені Інституту молекулярної біології та генетики провели дослідження та виявили 11 різних варіантів штаму "Дельта" в Україні. Зразки були взяті у хворих на коронавірус у різних регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ІМБГ у Facebook.

Дослідження дає привід стверджувати, що Україну повністю охопив штам "Дельта".

"Майже в 60% зразків - "материнський" варіант "Дельти" B.1.617.2, так званий індійський. У той же час вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму "Дельта", що походять із США, Великої Британії та інших країн Європи, а також із Африки", - зазначили в Інституті.

Так, у жовтні вчені досліджували 75 зразків, зібраних у хворих віком від 13 до 85 років наприкінці вересня. Майже всі ці пацієнти (95,6%) були госпіталізовані із середньою та тяжкою формою.

Звідки брали зразки:

  • Черкаська область - 5 зразків;
  • Чернівецька - 1;
  • Івано-Франківській - 13;
  • Київська - 1;
  • Львівська - 7;
  • Полтавська - 9;
  • Рівненська - 6;
  • Тернопільська - 4;
  • Запорізька - 2;
  • м. Сєвєродонецьк, Луганська область - 27.

Дослідження було проведено на замовлення Ради національної безпеки та оборони України.

Зазначають, що в червні-серпні 2021 року штам "Дельта" був виявлений лише в половині зразків, що вивчаються, решта - штам "Альфа", так званий британський варіант, який почав широко розповсюджуватися на початку 2021 року.

"Мутовані варіанти штаму "Дельта" відрізняються критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині і реактивність імунної системи людини. Тобто, вони швидше поширюються. Існуючі вакцини дієві проти цих штамів. Закликаю всіх якнайшвидше вакцинуватися", - заявив керівник проекту, директор Інституту молекулярної біології та генетики, академік Михайло Тукало.

Нагадаємо, Україна готується до створення вітчизняної COVID-вакцини.

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