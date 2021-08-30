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В Украине полностью вакцинированы против коронавируса 29% коллективов школ, - Минобразования

Автор: Тиберий Юрик

Начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко сообщил, что перед началом учебного года полностью вакцинированы от коронавируса 29% коллективов школ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

Он отметил, что в Минобразования такие показатели вакцинации считают успешными.

"По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тысяч педагогов - это 29%. И 23% - еще 145,5 тысяч людей - вакцинированы одной дозой», - сообщил Кононенко.

По его словам, в ведомстве работают над увеличением показателей вакцинации. Также он отметил, что принудительного вакцинирования для работников школ нет.

"Работаем над пропагандой, над тем, чтобы все работники и работницы имели доступ к вакцине. Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что потребность в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно. Сейчас все учебные заведения в Украине в "зеленой" зоне", - заявил Кононенко.

Напомним, что Министерство здравоохранения подготовило рекомендации школам по безопасному проведению праздника "первого звонка".

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УкраинаВакцинация