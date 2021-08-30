В Україні повністю вакциновані проти коронавірусу 29% колективів шкіл, - МОН

Він зазначив, що у Міносвіти такі показники вакцинації вважають успішними.

«Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч освітян - це 29%. І 23% - ще 145,5 тисяч людей - провакциновані однією дозою», - повідомив Кононенко.

За його словами, у відомстві працюють над збільшенням показників вакцинації. Також він зазначив, що примусового вакцинування для працівників шкіл немає.

"Працюємо над пропагуванням, над тим, щоб усі працівники та працівниці мали доступ до вакцини. Обов’язкової умови бути вакцинованими для початку роботу немає. Законодавство передбачає, що потреба у вакцинації 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні. В іншому випадку школи працюватимуть дистанційно. Нині усі заклади освіти в Україні у "зеленій" зоні", - заявив Кононенко.