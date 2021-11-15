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В Украине привиты 81% работников образования. МОН призывает возвращать учеников за парты

Автор: Сергей Пышкин

В Украине полный цикл прививки от коронавируса завершили более чем 81% работников учреждений общего среднего образования. 95,4% получили по крайней мере одну дозу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства образования и науки Сергея Шкарлета.

По словам Шкарлета, наибольшим количеством полностью вакцинированных работников учреждений среднего образования отличились области:

  • Харьковская - 90,9%;
  • Черкасская - 90,3%;
  • Донецкая - 89,9%;
  • Днепропетровска - 88,3%.

"Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодня являются: Ровенская область - 8%, Тернопольская - 7,1% и Закарпатская - 7%", - пишет Шкарлет.

В то же время сегодня почти 40% школ продолжают дистанционное обучение.

"В случае достижения работниками школы показателя вакцинированности (100% в "красной" зоне) детей надо возвращать за парты. С таким призывом я обращаюсь к учредителям учебных заведений", - добавляет министр.

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УкраинаМОНВакцинацияКоронавирус