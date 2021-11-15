В Україні щеплено понад 80% працівників освіти. МОН закликає повертати учнів за парти

В Україні повний цикл щеплення від коронавірусу завершили більше ніж 81% працівників закладів загальної середньої освіти. 95,4% отримали принаймні одну дозу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства освіти та науки Сергія Шкарлета.
За словами Шкарлета, найбільшою кількістю повністю вакцинованих працівників закладів середньої освіти відзначились області:
"Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян на сьогодні є: Рівненська область - 8%, Тернопільська - 7,1% та Закарпатська - 7%", - пише Шкарлет.
Водночас сьогодні майже 40% шкіл продовжують дистанційне навчання.
"У разі досягнення працівниками школи показника вакцинованості (100% у "червоній" зоні) дітей треба повертати за парти. Із таким закликом я звертаюся до засновників закладів освіти", - додає міністр.