В Украине продлили карантин до 31 декабря

"На заседании Кабинета министров Украины 20 сентября принято решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что эпидемическая ситуация в стране контролируется.

"Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье - прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности", - заявил он.

При этом министр добавил, что завтра состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будет установлена "желтая" зона адаптивного карантина.