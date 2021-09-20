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В Україні продовжили карантин до 31 грудня

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 20 вересня, Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 31 грудня. Йдеться про загальнонаціональний карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

"На засіданні Кабінету міністрів України 20 вересня прийнято рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що епідемічна ситуація в країні контролюється.

"Так, ми фіксуємо зростання числа нових випадків, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя і здоров'я - щепитися від коронавірусної інфекції при першій можливості", - заявив він.

При цьому міністр додав, що завтра відбудеться засідання комісії ТЕБ і НС, де буде встановлена "жовта" зона адаптивного карантину.

Нагадаємо, станом на 20 вересня вся країна знаходиться в "зеленій" зоні, але сьогодні в Україні почали діяти нові правила карантину.

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