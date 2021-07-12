В Украине против COVID привили более 25 тысяч человек за сутки

За прошедшие сутки, 11 июля в Украине сделали более 25 тысяч прививок от коронавируса. Полностью вакцинировались более чем 12 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
"26 356 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 11 июля 2021. Одну дозу получили 13 390 человек полностью иммунизированы - 12 966",- говорится в сообщении.
По информации Минздрава, в течение суток работали:
В пресс-службе добавляют, что по состоянию на 11 июля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 792 306 человек.
В общем, с начала прививочной кампании вакцинировано 2 311 692 человека
В частности, из них получили 1 дозу вакцины - 2 311 690 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 177 642 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В общей сложности проведено 3 489 332 прививки.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки обнаружили 174 новых случаев коронавируса, впрочем, ни одного нового заражения не было в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской областях.