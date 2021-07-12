В Україні проти COVID щепили понад 25 тисяч осіб за добу

За минулу добу, 11 липня в Україні зробили понад 25 тисяч щеплень від коронавірусу. Повністю вакцинувалися більш ніж 12 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
"26 356 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 11 липня 2021 року. Одну дозу отримали 13 390 людей, повністю імунізовані - 12 966", - йдеться у повідомленні.
За інформацією МОЗ, протягом доби працювали:
У прес-службі додають, що станом на 11 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 792 306 людей.
Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини
Зокрема, з них отримали 1 дозу вакцини - 2 311 690 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 177 642 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
У загальній кількості проведено 3 489 332 щеплення.
Нагадаємо, що в Україні за минулу добу виявили 174 нових випадків коронавірусу, втім, жодного нового зараження не було в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях.