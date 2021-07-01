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В Украине против COVID привили более 90 тысяч человек за сутки

Автор: Мария Кучерявец

За прошедшие сутки, 30 июня в Украине сделали более 93,1 тысячи прививок от коронавируса. Полностью вакцинировались более чем 60 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

"93 186 человек привито против COVID-19 за сутки 30 июня 2021. Одну дозу получили 31 714 человека, полностью иммунизированы - 61 472 человека",- говорится в сообщении.

По информации ведомства, в течение суток работали:

  • 528 мобильных бригад,
  • 1 236 пунктов прививки;
  • 13 центров вакцинации.

В пресс-службе добавляют, что по состоянию на 29 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 759 982 человека.

Отмечено, что с начала прививочной кампании вакцинировано 1 965 660 человек.

Так, получили 1 дозу вакцины - 1 965 658 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 710 996 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общей сложности было проведено 2 676 654 прививки.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки обнаружили 705 новых случаев коронавируса.

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