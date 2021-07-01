В Україні проти COVID щепили понад 90 тисяч осіб за добу

За минулу добу, 30 червня в Україні зробили понад 93,1 тисячі щеплень від коронавірусу. Повністю вакцинувалися більш ніж 60 тисяч осіб.
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
"93 186 людей щеплено проти COVID-19 за добу 30 червня 2021 року. Одну дозу отримали 31 714 людини, повністю імунізовані - 61 472 людини", - йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, протягом доби працювали:
У прес-службі додають, що станом на 29 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 759 982 людини.
Зазначено, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 965 660 людей.
Так, отримали 1 дозу вакцини - 1 965 658 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 710 996 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).
У загальній кількості було проведено 2 676 654 щеплення.
Нагадаємо, що в Україні за минулу добу виявили 705 нових випадків коронавірусу.