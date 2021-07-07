В Украине работают почти 200 центров COVID-вакцинации
Фото: В Украине работают почти 200 центров COVID-вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине на сегодняшний день открылось 197 центров вакцинации от коронавируса. В них прививают граждан, записавшихся в лист ожидания через приложение "Дія" или контакт-центр Министерства здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.
В центрах вакцинации прививки делают мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.
В частности, центры вакцинации уже открыты в:
- Киеве - 22 центра,
- Днепропетровской области - 20,
- Львовской - 15,
- Винницкой - 15,
- Киевской - 16,
- Херсонской - 14,
- Одесской - 10,
- Запорожской - 9,
- Черновицкой - 9,
- Черниговской - 9,
- Черкасской - 7,
- Полтавской - 7,
- Кировоградской - 6,
- Донецкой - 6,
- Сумской - 6,
- Закарпатской - 5,
- Ровенской - 5,
- Харьковской - 5,
- Волынской - 4,
- Житомирской - 3,
- Хмельницкой - 2,
- Луганской - 2,
- Тернопольской - 1,
- Ивано-Франковской - 1,
- Николаевской - 1.
Напомним, во Львове стала доступна онлайн-запись на прививку в центрах вакцинации.