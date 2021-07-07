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В Украине работают почти 200 центров COVID-вакцинации

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Украина, Среда 07 июля 2021 20:53
В Украине работают почти 200 центров COVID-вакцинации Фото: В Украине работают почти 200 центров COVID-вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине на сегодняшний день открылось 197 центров вакцинации от коронавируса. В них прививают граждан, записавшихся в лист ожидания через приложение "Дія" или контакт-центр Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

В центрах вакцинации прививки делают мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

В частности, центры вакцинации уже открыты в:

  • Киеве - 22 центра,
  • Днепропетровской области - 20,
  • Львовской - 15,
  • Винницкой - 15,
  • Киевской - 16,
  • Херсонской - 14,
  • Одесской - 10,
  • Запорожской - 9,
  • Черновицкой - 9,
  • Черниговской - 9,
  • Черкасской - 7,
  • Полтавской - 7,
  • Кировоградской - 6,
  • Донецкой - 6,
  • Сумской - 6,
  • Закарпатской - 5,
  • Ровенской - 5,
  • Харьковской - 5,
  • Волынской - 4,
  • Житомирской - 3,
  • Хмельницкой - 2,
  • Луганской - 2,
  • Тернопольской - 1,
  • Ивано-Франковской - 1,
  • Николаевской - 1.

Напомним, во Львове стала доступна онлайн-запись на прививку в центрах вакцинации.

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