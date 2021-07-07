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В Україні працюють майже 200 центрів COVID-вакцинації

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Україна, Середа 07 липня 2021 20:53
В Україні працюють майже 200 центрів COVID-вакцинації Фото: в Україні працюють майже 200 центрів COVID-вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні на сьогодні відкрилося 197 центрів вакцинації від коронавірусу. У них прищеплюють громадян, які записалися в лист очікування через додаток "Дія" або контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я.

У центрах вакцинації щеплення роблять мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

Зокрема, центри вакцинації вже відкриті в:

  • Києві - 22 центри,
  • Дніпропетровської області - 20,
  • Львівській - 15,
  • Вінницькій-15,
  • Київській - 16,
  • Херсонській - 14,
  • Одеській - 10,
  • Запорізькій - 9,
  • Чернівецькій - 9,
  • Чернігівській - 9,
  • Черкаської - 7,
  • Полтавській - 7,
  • Кіровоградській - 6,
  • Донецькій - 6,
  • Сумський - 6,
  • Закарпатській - 5,
  • Рівненській - 5,
  • Харківській - 5,
  • Волинській - 4,
  • Житомирській - 3,
  • Хмельницькій - 2,
  • Луганській - 2,
  • Тернопільській - 1,
  • Івано-Франківській - 1,
  • Миколаївській - 1.

Нагадаємо, у Львові став доступний онлайн-запис на щеплення у центрах вакцинації.

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