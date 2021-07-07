В Україні працюють майже 200 центрів COVID-вакцинації
Фото: в Україні працюють майже 200 центрів COVID-вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні на сьогодні відкрилося 197 центрів вакцинації від коронавірусу. У них прищеплюють громадян, які записалися в лист очікування через додаток "Дія" або контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я.
У центрах вакцинації щеплення роблять мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.
Зокрема, центри вакцинації вже відкриті в:
- Києві - 22 центри,
- Дніпропетровської області - 20,
- Львівській - 15,
- Вінницькій-15,
- Київській - 16,
- Херсонській - 14,
- Одеській - 10,
- Запорізькій - 9,
- Чернівецькій - 9,
- Чернігівській - 9,
- Черкаської - 7,
- Полтавській - 7,
- Кіровоградській - 6,
- Донецькій - 6,
- Сумський - 6,
- Закарпатській - 5,
- Рівненській - 5,
- Харківській - 5,
- Волинській - 4,
- Житомирській - 3,
- Хмельницькій - 2,
- Луганській - 2,
- Тернопільській - 1,
- Івано-Франківській - 1,
- Миколаївській - 1.
Нагадаємо, у Львові став доступний онлайн-запис на щеплення у центрах вакцинації.