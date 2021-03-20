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В Украине расширили "красную" зону карантина: что изменилось

Автор: Анастасия Рокитна

В "красную" зону карантина внесли Одесскую область. Теперь в этой зоне Киев и пять областей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 20 марта, сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве, Одесской, Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Они находятся в соответствующей зоне.

В "оранжевой" зоне карантина 11 регионов: Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Львовская, Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Винницкая области.

Другие регионы Украины в "желтой" зоне.

Отметим, что "красная" зона предполагает самые жесткие карантинные ограничения. В этой зоне запрещено:

  • прием посетителей заведениями общепита и культуры;
  • проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
  • прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
  • совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают совершать остановки поезда).

Напомним, сегодня в Киеве начал действовать жесткий карантин. Как соблюдают карантин в городе, в материале РБК-Украина.

Отметим, в Украине выявили 15 292 новых случая коронавируса.

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