В Украине расширили "красную" зону карантина: что изменилось

В "красную" зону карантина внесли Одесскую область. Теперь в этой зоне Киев и пять областей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По состоянию на 20 марта, сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве, Одесской, Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Они находятся в соответствующей зоне.
В "оранжевой" зоне карантина 11 регионов: Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Львовская, Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Винницкая области.
Другие регионы Украины в "желтой" зоне.
Отметим, что "красная" зона предполагает самые жесткие карантинные ограничения. В этой зоне запрещено:
Напомним, сегодня в Киеве начал действовать жесткий карантин. Как соблюдают карантин в городе, в материале РБК-Украина.
Отметим, в Украине выявили 15 292 новых случая коронавируса.