В Україні розширили "червону" зону карантину: що змінилось

В "червону" зону карантину внесли Одеську область. Тепер у цій зоні Київ та п'ять областей.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Станом на 20 березня, найскладніша епідеміологічна ситуація у Києві, Одеській, Чернівецькій, Житомирській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вони перебувають у відповідній зоні.
У "помаранчевій" зоні карантину 11 регіонів: Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Сумська, Полтавська, Миколаївська, Львівська, Київська, Донецька, Дніпропетровська, Вінницька області.
Інші регіони України у "жовтій" зоні.
Зазначимо, що "червона" зона передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження. У цій зоні заборонено:
Нагадаємо, сьогодні в Києві почав діяти жорсткий карантин. Як дотримуються карантину в місті, в матеріалі РБК-Україна.
Зазначимо, в Україні виявили 15 292 нових випадки коронавірусу.