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В Україні розширили "червону" зону карантину: що змінилось

Автор: Анастасія Рокитна

В "червону" зону карантину внесли Одеську область. Тепер у цій зоні Київ та п'ять областей.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Станом на 20 березня, найскладніша епідеміологічна ситуація у Києві, Одеській, Чернівецькій, Житомирській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вони перебувають у відповідній зоні.

У "помаранчевій" зоні карантину 11 регіонів: Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Сумська, Полтавська, Миколаївська, Львівська, Київська, Донецька, Дніпропетровська, Вінницька області.

Інші регіони України у "жовтій" зоні.

Зазначимо, що "червона" зона передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження. У цій зоні заборонено:

  • прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;
  • проведення масових, спортивних та інших заходів;
  • прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
  • діяльність непродовольчих ринків;
  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
  • здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (у тому числі перестають робити зупинки поїзда).

Нагадаємо, сьогодні в Києві почав діяти жорсткий карантин. Як дотримуються карантину в місті, в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, в Україні виявили 15 292 нових випадки коронавірусу.

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