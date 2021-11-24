В Украине расширили список препаратов для лечения COVID-19
Кабинет министров расширил список медикаментов, которые применяются для лечения коронавируса. К нему добавились препараты "Молнупиравир" и "Ритонавир".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Правительство расширило перечень медикаментов, которые применяются для лечения COVID-19. Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью, и которые находятся на финальных стадиях исследования", - отметил Шмыгаль.
Таким образом, правительство приняло постановление, которое позволит купить препараты от коронавируса "Молнупиравир" и "PF-07321332/ритонавир" в случае положительных результатов их клинических испытаний и регистрации препаратов в США или ЕС.
Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приступило к непрерывному обзору таблеток от коронавируса "Молнупиравир" компании Merck.
Добавим, что в Украине недавно стартовали клинические испытания препарата "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг.